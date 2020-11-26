Финляндия — одно из тех государств мира, в которых пандемия COVID-19 контролируется успешнее всего. По данным Университета Джонса Хопкинса на 25 ноября, с начала года коронавирус был обнаружен у 22 652 финнов, 388 из них скончались. Ни в одной другой стране Европы нет такого низкого уровня заражения SARS-CoV-2.
Для сравнения: в Дании, где, как и в Финляндии, проживают почти шесть миллионов человек, выявлено около 74 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. В Словакии, которая также сопоставима с Финляндией по численности населения, — 99 300. В Швеции, где лишь вдвое больше жителей, — более 230 тысяч инфицированных, это в десять раз превышает показатель соседей-финнов. В чем тут дело? Посмотрим внимательнее на стратегию, которую выбрала в борьбе с пандемией Финляндия, и на менталитет ее граждан.
Финляндия быстро отреагировала на пандемию COVID-19
Когда весной число инфицированных коронавирусом резко возросло по всему миру, финские власти отреагировали сразу же — и ввели в стране двухмесячный карантин. Поездки в и из Хельсинки, а также прилегающего к столице региона были запрещены. Школы и другие учреждения закрылись, позже — также и рестораны. Это случилось в относительно ранний период распространения SARS-CoV-2, число инфицированных тогда еще было сравнительно низким.
"Финляндия относительно быстро и масштабно остановила общественную жизнь. По сравнению с другими скандинавскими странами, такими как Норвегия и Дания, это было сделано примерно на неделю или две раньше, не говоря уже о Швеции", — объясняет в интервью Deutschlandfunk Мика Салминен, директор департамента охраны здоровья финского Института здравоохранения и социального развития (THL). Этот институт играет в Финляндии роль, сравнимую с той, что отведена Институту Роберта Коха в Германии. Таким образом, по словам Салминена, своевременно принятые меры смогли замедлить распространение вируса.
Внедрение мобильного приложения Corona Flash
В Финляндии полагаются на быстрое выявление контактов людей, которые пересекались с инфицированными. Как и в Германии, работа финских властей здесь базируется на использовании мобильного приложения — при этом Corona Flash скачал на свой смартфон почти каждый второй финн.
В Эстонии аналогичное приложение HOIA скачали около 212 000 раз, а отметили себя в нем в качестве больных 456 пользователей. При населении в 1,3 млн, его скачала лишь шестая часть населения.
В ФРГ же аналогичное немецкое приложение — Corona-Warn-App — установили всего около 22 миллионов человек, то есть приблизительно четверть населения. У некоторых жителей Германии их смартфоны просто слишком старые для установки Corona-Warn-App, другие же немцы, судя по всему, обеспокоены тем, что их личные данные будут использованы не по назначению. Но почему финны не боятся злоупотреблений с их персональными данными?
Доверие населения к правительству — ключ к успеху
В отличие от Германии, где немало жителей ставят под сомнение стратегию федерального правительства в отношении борьбы с коронавирусом или просто не воспринимают пандемию серьезно, в Финляндии доверие населения к властям довольно велико. Это видно не только по тому, сколько человек установило приложение Corona Flash. Во время весеннего локдауна в стране не было существенного сопротивления введению ограничительных мер.
Кроме того, по данным соцопроса, проведенного по заказу Европарламента в тот период, 73% финнов заявили, что хорошо справляются с мерами, введенными властями. Нет в Финляндии и демонстраций так называемых "ковид-диссидентов", которые сейчас проходят в ряде городов Германии в знак протеста против политики федерального правительства по борьбе с пандемией.
"Мы пытаемся придерживаться тех предписаний, что исходят от правительства. Я думаю, что это также связано с нашим государством всеобщего благосостояния", — отметила в интервью Deutschlandfunk политик от финской партии "зеленых" (VIHR) Роза Мериляйнен. Экономическая ситуация в стране также могла способствовать позитивному настрою в финском обществе. Если в среднем по Евросоюзу во втором квартале ВВП упал на 14%, то в Финляндии он снизился всего на 6,4%. Так что страна и по этому показателю находится в хорошей форме.
Работа и учеба на удаленке в Финляндии
Переход к работе и обучению из дому в стране со столь высоким уровнем развития цифровых технологий как Финляндия также происходит легче, чем в других государствах. Наличие у финских школьников ноутбуков — вещь сама собой разумеющаяся.
Между тем в Германии, согласно исследованию Общества цифрового образования, только 68% школьников используют ноутбуки. Обучение на удаленке было особенно трудным для детей из семей с низким доходом, не имеющих доступа к цифровым технологиям, и, возможно, это обстоятельство снизило поддержку немцами политики правительства по борьбе с эпидемией.
Без вечеринок? Да ничего страшного!
Совсем недавно власти Германии запустили в соцсетях рекламные ролики, в которых молодежь в период пандемии призывают соблюдать режим изоляции и оставаться дома. Этот призыв вызвал довольно противоречивую реакцию. Многим немцам такое поведение представляется проблематичным. Но в Финляндии по этому поводу, судя по всему, совсем иное мнение.
Согласно опросу, проведенному по заказу Европарламента, 23% жителей Финляндии считают, что их жизнь даже улучшилась благодаря весеннему карантину. "Мы не так общительны и любим одиночество", — делится в интервью агентству AFP социальный психолог Нелли Ханконен из Хельсинкского университета.
Зона личного комфорта — насколько близко вы хотели бы подойти к кому-то — также может сыграть свою роль в данном случае. "Возможно, у финнов такая зона комфорта немного больше, чем в других европейских странах, — добавляет Мика Салминен из THL. — Мы охотно держим людей на расстоянии метра от себя, иначе нам не по себе".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Распространение Covid-19 в Литве – необязательно последствие безответственности: изменился и сам вирус (31)
Ученые уже не сомневаются, что за время своего...
Глава Минздрава: комендантский час нужен не по ночам, а в выходные (123)
ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига в четверг...
Прогноз погоды на Рождество: давно не было таких холодов (1)
Жители Литвы уже забыли, что такое студеная зима и...
Каким воздухом дышат вильнюсцы, и где ситуация хуже всего (8)
За последние 10 лет в Европе уменьшилось количество...
Спикер Сейма: нельзя забывать о протестующих против незаконной власти белорусах
Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...