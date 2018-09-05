Во Франции неизвестные преступники напали на такси с российскими туристами, похитив у них ювелирные изделия и дорогостоящие вещи в общей сложности на сотни тысяч евро.
© DELFI / Karolina Pansevič

Инцидент произошел вечером вечером 3 сентября на выезде на автостраду А1. Прокуратура города Бобиньи, расположенного в пригороде Парижа, начала расследование, сообщает Le Parisien.

Жертвами четырех налетчиков стали трое россиян, которые незадолго до нападения приземлились на частном самолете в аэропорту "Ле Бурже". Грабители на автомобиле намеренно врезались в такси россиян.

Когда такси с туристами остановилось, преступники в перчатках и масках, открыв автомобиль, забрали у них сумки с драгоценностями и чемоданы с люксовой одеждой. Жертвы сопротивления не оказали. Водитель такси, на котором ехали россияне, сообщил, что у него украли телефон после того, как он снял на камеру микроавтобус преступников.

Пострадавшие оценили стоимость похищенных ювелирных изделий в 500 тысяч евро. По их словам, примерно столько же стоила и дизайнерская одежда, унесенная грабителями. В полиции предупреждают, что оценка ущерба может быть необъективной.

В феврале 2017 года под Парижем произошло похожее нападение, однако сумма похищенного была намного меньше. Тогда преступники отобрали ценности у нескольких россиян, приземлившихся в "Ле-Бурже".

NEWSru.com
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