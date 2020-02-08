Приехавший из Сингапура британец заразил коронавирусом пятерых соотечественников на курорте во Франции

Источником заражения стал гражданин Британии, приехавший во Францию 24 января из Сингапура, где пробыл три дня. Мужчина провел четыре дня в коттедже с 11 соотечественниками в коммуне Контамин-Монжуа (горнолыжный курорт в департаменте Верхняя Савойя), передает русская служба RFI. Заразившиеся госпитализированы в три больницы - в Лионе, Сент-Этьене и Гренобле. Пока состояние их здоровья не внушает опасений.

Французский минздрав пытается найти и проинформировать всех, кто мог контактировать с заболевшим британцем. Бузен отметила, что из 11 пациентов с коронавирусом во Франции один находится в тяжелом состоянии, остальные вскоре смогут вернуться домой.

Новые случаи заражения коронавирусом также отмечены в Таиланде, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. В Таиланде подтверждено 7 новых случаев, сообщил заместитель постоянного секретаря министерства здравоохранения Таиланда доктор Наронг Сайвонг. Трое пациентов - граждане Таиланда: один был эвакуирован из китайского Уханя и находится в карантине на военно-морской базе Саттахип, еще еще двое - работники туристической индустрии. Четверо других заразившихся - граждане Китая.

Ближайшие родственники и люди, входившие в контакт с больными в последние две недели, помещены в карантин и проходят обследование на наличие коронавируса. Общее число зараженных в Таиланде достигло 32 человек.

В Гонконге список зараженных пополнили двое мужчин, которые в последнее время бывали в городах континентального Китая, передает ТАСС. Общее число больных увеличилось до 26 человек. С 8 февраля в Гонконге начал действовать режим обязательного 14-дневного карантина для всех въезжающих из материкового Китая, включая иностранцев. Местные жители смогут провести карантин в своих квартирах, туристы - в отелях или выделенных правительством помещениях.

Нарушителям карантинного режима может грозить до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере до 25 тысяч гонконгских долларов ($3,2 тысячи.). Карантинные меры не распространяются на сотрудников транспортных компаний, занимающихся регулярной доставкой грузов и продовольствия из материкового Китая.

Из-за эпидемиологической угрозы в Гонконге закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы.

В ОАЭ - единственной стране Персидского залива, куда добрался коронавирус, число заболевших выросло до семи человек. Заболевание обнаружено у двух граждан Китая и Филиппин, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на госагентство новостей WAM.

Ранее в Китае подтвердился первый случай смерти от коронавируса среди иностранцев: в больнице Уханя, откуда началось распространение инфекции, скончалась 60-летняя гражданка США. В Ухане также умер 60-летний гражданин Японии, госпитализированный с подозрением на коронавирус. Официальной причиной его смерти пока называется вирусная пневмония.

В России новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано, сообщается в сводке Роспотребназдора. В субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) под медицинским наблюдением находятся 92 гражданина КНР, имеющих вид на жительство в России.

Единственная воздушная гавань в России, принимающая рейсы из Китая - московский аэропорт Шереметьево - за период с 1 по 7 февраля встретила 58 воздушных судов из городов Китая с 14,4 тыс. пассажиров на борту и 910 членами экипажей, признаки ОРЗ были у 11 человек. Восемь госпитализированы в Домодедовскую ЦРБ, трое из них граждане Китая.