"Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья. В данном контексте во внешнеполитическом ведомстве призывают представителей Республики Молдова сосредоточить усилия на деятельной работе за столом переговоров в целях улучшения жизни людей и решения конкретных практических проблем", - отметили в МИДе (цитата по "Интерфаксу").
Власти республики также обратили внимание, что инициатива рассмотрения резолюции принадлежит властям Молдавии, которая "сохраняет приверженность реваншистским идеям и тактике разрушения доказавшего свою эффективность миротворческого формата в целях вытеснения российского миротворческого присутствия".
"Никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет", - заключили в ведомстве.
В пятницу Генассамблея ООН приняла простым большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил. За документ проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались. Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией. Российская сторона настаивала на переносе голосования по проекту резолюции для его более подробного обсуждения, однако инициатива была отклонена.
В субботу на сайте МИД РФ появился комментарий относительно резолюции. "По сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье. Принятие же резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования", - заявили российские дипломаты.
Схожую точку зрения озвучил президент Молдавии Игорь Додон. По его словам, "завершить миротворческую операцию, проходящую на территории нашей страны в соответствии с соглашениями 1992 года и являющуюся одной из самых успешных, можно будет только после того, как оба берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном урегулировании конфликта".
В то же время премьер-министр Молдавии Павел Филип отметил, что резолюция направлена не против России, а в защиту Молдавии. "Мы настаиваем на полном и безоговорочном выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ), потому что они незаконно находятся на территории Республики Молдова. Документ ни в коей мере не затрагивает российские миротворческие силы, размещенные в стране на основании молдавско-российского договора 1992 года, хотя мы считаем, что военная миротворческая миссия должна быть заменена на международную гражданскую миссию", - сказал политик.
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