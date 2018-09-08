

Мы находимся на территории текстильной компании "Тиротекс" в окрестностях Тирасполя, "столицы" Приднестровья - или официально Приднестровской Молдавской республики, по названию реки, которая определяет ее западную границу. Это узкая полоса земли в 4 тыс. квадратных километров на востоке Молдавии, которая отделилась от нее в 1991 году, в момент распада СССР. Государство фактически завоевало свою независимость после короткого вооруженного конфликта и с тех пор существует, оставаясь непризнанным международным сообществом, говорится в статье.

"Во всей Европе и во всем постсоветском пространстве нет ни одного предприятия, подобного нашему", - гордо заявляет Андрей Межинский, генеральный директор текстильного производственного объединения. И подчеркивает, что ежегодно "Тиротекс" производит от 4 до 5 млн метров тканей, 70% которых идут на европейский рынок - главным образом в Италию, а также в Германию, Францию и скандинавские страны.

"Пример показателен. Несмотря на ширму последнего бастиона коммунизма, небольшая территория на левом берегу Днестра меняется. Конечно, страна все еще представляет собой лубочную картинку прекрасной советской жизни. В Тирасполе поражает обстановка, напоминающая Россию 1980-х годов: огромные советские многоэтажки, набитые квартирами-сотами, обилие пропаганды - весь город наводнен щитами, прославляющими дорого доставшуюся независимость от Молдавии, и скверами, воспевающими победу 1945 года против немецкого врага. По городу со скучающим видом шагают российские солдаты, присутствующие здесь после конфликта 1991 года, а перед зданием парламента возвышается впечатляющий многометровый памятник Ленину. Государственный флаг Приднестровья с серпом и молотом - последний в мире, где изображены символы Советского Союза", - описывает Конт.

Однако это не мешает стране все больше экспортировать на Запад текстиль, а также коньяк и икру, в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Молдавией и ЕС, вступившим в силу в 2016 году. Значащая цифра: в 2017 году доля приднестровского экспорта в ЕС достигла 37%, опережая долю, предназначенную для большого русского брата, отмечает автор статьи.

Экспорт в Евросоюз осуществляется с помощью хитрой уловки: поскольку Приднестровье не признано международным сообществом, на товарах должен стоять штамп "Сделано в Молдавии". "Примерно 70% молдавского экспорта в Европу на самом деле поступает из Приднестровья", - утверждает Александр Скулиос, председатель Торгово-промышленной палаты Франция-Молдавия. Экономика Молдавии довольно неустойчива, а ее проектные мощности намного слабее, чем в сепаратистском регионе, но она тоже много выигрывает от такой ситуации, потому что приднестровские предприятия обязаны зарегистрироваться в молдавской столице Кишиневе и заплатить там налоги, поясняет журналист.

Незаметное сближение Молдовы и Приднестровья не останавливается на экономической сфере. Постепенно вступает в силу целая серия соглашений, обсуждаемых под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), говорится в статье.

Так, с 1 сентября автомобили, зарегистрированные в Приднестровье, могут передвигаться по территории Молдовы и ЕС. При условии, что в сепаратистской провинции владельцы машин получат официальное подтверждение со стороны молдавских официальных лиц и на свои задние номера поместят наклейку "MD" (Молдова), сообщает автор статьи. "Это означает, что молдавские чиновники ездят работать на приднестровскую территорию - что уже само по себе является маленькой революцией", - сказал один неназванный западный дипломат.

Сказать по правде, у Тирасполя нет особого выбора. Хотя Москва по-прежнему оказывает поддержку, выплачивая по 10 долларов в месяц каждому пенсионеру, режим оказался вне зоны влияния Москвы после резкого проевропейского разворота Украины. "Время Приднестровья сочтено", - резюмирует один банкир, работающий в Кишиневе.

Между тем конец Приднестровья вряд ли наступит в ближайшем будущем. Несмотря на подвижки со стороны ОБСЕ, в политическом плане ничего не меняется. Молдова продолжает требовать "реинтегрирования" территории, не согласовав, какой уровень автономии может быть ей предоставлен. Тирасполь, со своей стороны, все еще гордо отстаивает свою независимость, комментирует Конт.

"За последние год-два Приднестровье действительно стало более открытым, - признает Виталий Игнатьев, министр иностранных дел страны. - Но у нас связаны руки". В своем офисе, расположенном в центре Тирасполя, где царственно водружены фотография Ленина и стенные часы в форме Крымского полуострова, он критикует "ограничения" и "блокады", объектом которых стала его страна - непризнание дипломов, запрещение экспорта в Европу без уплаты пошлин Кишиневу, невозможность для машин, зарегистрированных в Приднестровье, перемещаться по Молдавии и ЕС. "Мы не нацелены на выстраивание более прочных отношений с Молдавией, мы лишь стремимся разрешить проблемы, с которыми сталкиваются обычные люди", - утверждает Игнатьев.

Андрей Межинский из текстильной компании "Тиротекс" занимался составлением списка европейских ярмарок и выставок, где он представит свою продукцию, когда мы спросили его о политическом будущем Приднестровья. Он прервал свое занятие и пошел искать черно-белую фотографию, стоящую на его письменном столе - там изображен его дед, сражавшийся на русско-японской войне 1904 года и потерявший там ногу. "Эта территория принадлежит России. С Молдавией мы никогда не будем в безопасности", - сказал директор компании. "Военная риторика всегда близка даже представителям промышленной элиты с левого берега Днестра", - заключает спецкор.