Выступая 19 марта 2019 года с обращением к народу Казахстана, посвященным актуальным вопросам социально-экономического развития страны, глава государства Нурсултан Назарбаев сделал неожиданное заявление о прекращении своих полномочий.

Он признал, что данное решение далось ему нелегко, и напомнил, что в этом году исполняется 30 лет его президентского правления. "Каждому поколению приходится решать свои задачи. Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Результаты вам известны. Мир меняется, и приходят новые поколения. Процесс естественный. Они будут решать проблемы своего времени. Пусть постараются сделать страну еще лучше", — сказал Назарбаев.

Реакция на отставку Назарбаева разная

После выступления президента социальные сети буквально взорвались разного рода сообщениями. Некоторые пользователи рассказывают о том, что в соседних дворах люди запускают салюты. В тоже время финансисты и политологи сходятся во мнении, что с решением президента возникла определенность: риска внезапного транзита больше нет — теперь у Казахстана есть будущее.

"Вижу положительный момент, что реализован главный политический риск. Факт, что Нурсултан Абишевич оставляет под своим контролем ряд ключевых полномочий по безопасности страны, гарантирует, что транзит власти осуществлен с предсказуемымипоследствиями и обеспечивает преемственность экономической политики государства", — пишет на своей страничке в Facebook финансист Расул Рысмабетов.

Токаев — "оптимальная фигура"

Эксперты уверены, что председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев, к которому перешли полномочия главы государства, является на сегодняшний день самой оптимальной фигурой для транзитного периода. Политолог Казбек Бейсебаев в комментарии для DW заметил: "Токаев — подходящая фигура по всем параметрам. Он известен на международной арене. Он устраивает всех — и Россию, и Китай".

Политолог также напомнил, что Токаев долгое время работал в министерстве иностранных дел Казахстана, принимал участие в десяти сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, избирался председателем Советов министров иностранных дел Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества. По мнению Казбека Бейсебаева, сейчас вопрос лишь в том, какими полномочиями будет обладать Токаев.

Назарбаев "просто пересел в другое кресло"

Бейсебаев также напомнил, что, отказавшись от поста президента страны, Нурсултан Назарбаев остается председателем самой большой и влиятельной в стране партии "Нур Отан", членом Конституционного Совета, главой Совета безопасности Казахстана и Совета по управлению АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", с помощью которого президент может решать экономические задачи по развитию и совершенствованию национальной экономики, тогда как правительство будет заниматься повседневной рутиной.

"Он по-прежнему обладает широкими полномочиями, заняв более высокие должности. Ему подчиняется все руководство страны. Все было подготовлено заранее. Он просто пересел в другое кресло", — резюмировал политолог.

Как будет работать система в Казахстане?

По его мнению, основная причина, ускорившая решение Назарбаева об отставке с поста президента — это наличие социальных и экономических проблем в стране.

Другой немаловажный вопрос, по мнению политолога, кроется в политической системе государства, которая была выстроена под первого президента Казахстана, то есть лично под Нурсултана Назарбаева. "Ведь именно поэтому в конституцию страны неоднократно вносились поправки. Там и сейчас четко прописано, что "основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан — Елбасы, и его статус являются неизменным", — напомнил Казбек Бейсебаев.

Впрочем, по мнению политолога, в переходный период всегда обостряется политическая борьба за власть. И в этой связи он не исключает, что Казахстан еще окажется в зоне политической и информационной турбулентности.