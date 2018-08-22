"Конечно же, всем понятно, что санкции в отношении России введены не из-за Сирии, не из-за Украины, не из-за Крыма, не из-за чего бы то ни было, кроме как из-за желания использовать методы недобросовестной конкуренции, продвигать абсолютно бесперспективную политику сдерживания России", — сказал Лавров. Он отметил, что отношения с Россией стали "разменной картой" во внутриполитической борьбе в самих Штатах.

Глава российского МИДа сказал, что готовится поездка российского президента Владимира Путина в Сербию. Он также заявил, что Россия никогда не скрывала факт наличия контактов с представителями движения "Талибан".

"Мы поддерживаем эти контакты, прежде всего, в интересах обеспечения безопасности российских граждан, находящихся в Афганистане, российских учреждений, но и также и чтобы побуждать талибов отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством", — сказал российский министр.

По его словам, афганское правительство и представители движения планируют принять участие во встрече московского формата в 4 сентября в Москве. Темой встречи станут перспективы перемирия в Афганистане.