Число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 61 человека. Наибольшее число погибших в мексиканском штате Оаксака - здесь стихия унесла жизни не менее 45 человек.
Подземные толчки магнитудой до 8,1 были зафиксированы накануне ночью в южной части Мексики. Эпицентр землетрясения находился в прибрежной зоне примерно в 90 километрах на юго-запад от города Пихихьяпан в штате Чьяпас. Толчки вызвали волны цунами высотой не более 70 сантиметров, которые не нанесли ущерба.
Ранее сообщалось, что в городе Матиас-Ромеро рухнуло здание отеля. Точный масштаб разрушений еще не ясен. По словам президента Мексики Энрике Пенья Ньето, удар стихии был сильнейшим за последние 100 лет. Толчки ощущались и в столице Мексики Мехико-сити, отдаленной от эпицентра почти на тысячу километров.
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