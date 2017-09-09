Подземные толчки магнитудой 8,1 произошли на глубине 33 километра в прибрежной зоне на юге Мексики. Они вызвали волны цунами, не набравшие разрушительной силы.
© AFP/Scanpix

Число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 61 человека. Наибольшее число погибших в мексиканском штате Оаксака - здесь стихия унесла жизни не менее 45 человек.

Подземные толчки магнитудой до 8,1 были зафиксированы накануне ночью в южной части Мексики. Эпицентр землетрясения находился в прибрежной зоне примерно в 90 километрах на юго-запад от города Пихихьяпан в штате Чьяпас. Толчки вызвали волны цунами высотой не более 70 сантиметров, которые не нанесли ущерба.

Ранее сообщалось, что в городе Матиас-Ромеро рухнуло здание отеля. Точный масштаб разрушений еще не ясен. По словам президента Мексики Энрике Пенья Ньето, удар стихии был сильнейшим за последние 100 лет. Толчки ощущались и в столице Мексики Мехико-сити, отдаленной от эпицентра почти на тысячу километров.

Deutsche Welle
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