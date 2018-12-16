Пострадавших в результате взрыва в Саппоро доставили в местные больницы. Причины происшествия выясняются. На месте работают спасательные службы.
© Sipa / Scanpix

В одном из ресторанов города Саппоро на японском острове Хоккайдо вечером в воскресенье, 16 декабря, прогремел взрыв. В результате ранения получили более 40 человек, сообщают информагентства Японии со ссылкой на полицию. Пострадавших, один из которых находится в критическом состоянии, доставили в местные больницы.

Инцидент произошел около 20.30 по местному времени (14.30 мск). Причины и обстоятельства происшествия выясняются. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники спасательных служб. Телевизионные кадры с места взрыва показывают разрушенное здание. По информации издания The Japan Times, очевидцы сообщили о запахе газа в районе места происшествия после взрыва.

Deutsche Welle
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