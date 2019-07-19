Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за очередной теракт в афганской столице.

И Талибан, и "Исламское государство" нередко устраивают в городе мощные взрывы, нацеленные против афганских сил безопасности, правительственных чиновников и представителей шиитского меньшинства.