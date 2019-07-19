Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за очередной теракт в афганской столице.
И Талибан, и "Исламское государство" нередко устраивают в городе мощные взрывы, нацеленные против афганских сил безопасности, правительственных чиновников и представителей шиитского меньшинства.
В Греции произошло сильное землетрясение: люди покидают здания и выбегают на улицы
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции...
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице (1)
Верховный суд Нидерландов признал частичную...
Меркель обеспокоена попытками России повлиять на европейскую политику
Канцлер ФРГ прокомментировала поддержку Кремлем...
Президент Украины: мы не говорим об обмене моряков, их Россия должна вернуть (1)
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что...
TOP новостей
Легендарные домики в Швянтои: экономные люди могут недорого прожить здесь всю неделю (50)
Лето – настоящее время отпусков, жители Литвы ищут,...
Жители калининградского курорта о туристах из Литвы: они приезжают ради дешевого алкоголя (84)
Светлогорск считается основным курортом...
Задержанный в Литве по делу о "грязной нефти" российский предприниматель попросил политического убежища (15)
Сотрудники литовской полиции задержали в Вильнюсе...
Житель Литвы попал в абсурдную ситуацию: покойный отец купил автомобиль и совершил ДТП (3)
Один штраф за другим, разные города, разные марки машин,...
Треть ДТП в Литве совершают молодые водители (3)
Молодые водители совершают треть всех ДТП в Литве ....