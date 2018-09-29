Взрыв произошел в здании, где проходил съезд местной Компартии.

"На момент взрыва в здании находилось около 50 человек. На месте взрыва найден пакет. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов - кандидат на пост главы ДНР", - сказал Фоменко, уточнив, что в момент взрыва Хакимзянов находился внутри здания.

В свою очередь "депутат Народного совета ДНР" Владислав Бердичевский сообщил, что "три человека пострадали, когда выходили из здания".

Со своей стороны, "глава компартии ДНР" Борис Литвинов сообщил журналистам, что здание, где проводился съезд, сильно пострадало, выгорело несколько комнат первого этажа.

"Это наше здание, сегодня 307 делегатов участвовали в работе съезда. Съезд кончился, я проводил совещание, заканчивалось совещание, мы выходили из комнаты, и в этот момент прогремел взрыв. Буквально на наших глазах. Сильно пострадала секретарь горкома Ирина Якина, у нее множественные осколочные ранения тела и лица. Также госпитализированы еще два человека", - сказал он.

Позже источник "Интерфакса" в "совете министров ДНР" сообщил, что число пострадавших при взрыве на "съезде Компартии" в Донецке, по предварительным данным, составило четыре человека.

"По уточненным данным, четверо пострадавших. Погибших нет", - сказал он.

В здании сработало безоболочное взрывное устройство.

"Закладка была сделана заранее - ориентировочно за день до съезда", - заявил источник.

По его словам, "правоохранительные органы" ОРДО рассматривают в качестве основной версию о причастности украинской диверсионно-разведывательной группы.