В результате взрыва, прогремевшего в Кабуле в субботу, 27 января, погибли не менее 40 человек. Еще 140 человек пострадали, сообщил журналистам представитель министерства здравоохранения. По данным МВД Афганистана, машина скорой помощи с большим количеством взрывчатки взорвалась вблизи одного из ведомственных зданий.
На улице, где произошел взрыв, находятся иностранные посольства, в том числе Щвеции, Индии и Индонезии, а также управление полиции и представительство Евросоюза. Сообщается, что злоумышленник использовал служебный транспорт, чтобы беспрепятственно проехать через один из контрольных пунктов, установленных на въезде на улицу. На следующем пропускном пункте охрана попросила его остановиться, после чего он привел в действие взрывчатку.
Ответственность за теракт взяло на себя радикально-исламистское движение "Талибан".
В последнее время теракты в Кабуле участились. 4 января неизвестный совершил самоподрыв вблизи временного полицейского блок-поста, погибли не менее 11 человек, более 20 пострадали. 20 января боевики напали на популярнейший среди иностранцев отель International Hotel в Кабуле. В результате погибли 18 гражданских лиц, среди них - семеро граждан Украины.
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