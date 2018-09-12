При взрыве на востоке Афганистана погибли 68 человек

В результате взрыва в провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли не менее 68 человек, еще 165 пострадали. Об этом сообщил представитель местных органов здравоохранения в среду, 12 сентября.

Накануне неизвестный совершил самоподрыв на демонстрации напротив главы районного отделения полиции, которого обвиняют в оказании давления на местных жителей. В акции принимали участие несколько сотен человек, заблокировавших автостраду между столицей Нангархара Джалалабадом и городом Торхам.

Взрыв в Нангархаре на границе с Пакистаном стал одним из самых масштабных нападений в Афганистане за последние месяцы, отмечает информагентство Reuters. Радикальное исламское движение "Талибан" заявило о своей непричастности к произошедшему. Власти предупреждают о возможности новых нападений в преддверии парламентских выборов, запланированных на октябрь.