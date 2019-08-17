Младший брат лидера афганских талибов Хайбатуллы Ахундзады был среди как минимум четырех человек, погибших при взрыве бомбы в исламской семинарии на юго-западе Пакистана.
Per galingą sprogimą pietvakarių Pakistano mečetėje žuvo keturi žmonės
© AFP / Scanpix

По меньшей мере четыре человека, в том числе Хайбатуллы Ахундзады, родной брат лидера афганского Талибана, погиб в результате взрыва в мечети семинарии в столице пакистанской провинции Белуджистан.

Источники среди боевиков подтвердили корреспонденту "Голоса Америки", что взрыв бомбы произошел во время вечерней пятничной молитвы. Семинария находится в районе Кучлак, рядом с городом Кветта, столицей провинции Белуджистан.

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Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Белуджистане. Эта провинция долгое время служила убежищем для лидеров и боевиков Талибана, борющихся с правительством Афганистана.

Высокопоставленный сотрудник пакистанской полиции сообщил журналистам, что в результате взрыва было ранено более 24 человек. По его словам, импровизированное взрывное устройство было установлено под креслом имама и было приведено в действие с помощью часового механизма.

Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид пока никак не прокомментировал сообщение о смерти брата Хайбатуллы, который сам также был имамом исламской семинарии в Кучлаке до того, как возглавил талибов в 2016 году.

Предшественник Хайбатуллы, мулла Ахтар Мансур, также был убит в Белуджистане в 2016 году. Он погиб в результате атаки американского беспилотника, когда возвращался из соседнего Ирана домой через территорию Пакистана.

"Голос Америки"
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