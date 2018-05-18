В результате стрельбы в одной из школ Санта-Фе (штат Техас) в пятницу, 18 мая, погибли не менее восьми учащихся. Шериф округа Харрис Эд Гонсалес, прибывший на место происшествия, подтвердил эту информацию, пояснив, что жертвами стали от 8 до 10 человек, большинство из них — ученики.
В своем микроблоге Twitter Гонсалес сообщил, что в связи со стрельбой задержаны двое — предположительно, учащиеся школы. Один из них взят под стражу. Одному пострадавшему полицейскому оказывают медицинскую помощь.
"Стрельба в школе в Техасе. Последние сообщения не предвещают ничего хорошего", — написал в своем Twitter президент СШАДональд Трамп. Он заявил, что федеральные и местные власти координируют действия для расследования инцидента, сообщает агентство Reuters.
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