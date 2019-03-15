В ходе полицейской операции конфискованы самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Судя по количеству обнаруженного оружия, говорят эксперты, нападение на мечети было тщательно подготовлено.
Полиция пока не может с уверенностью сказать, что задержаны все возможные участники нападения.
"Это один из самых черных дней в истории Новой Зеландии", - заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Премьер-министр назвала это нападение беспрецедентным актом насилия в истории страны.
Премьер-министр подтвердила, что в результате нападения, которое она назвала актом терроризма, погибли 40 человек.
Нападению подверглись мечеть "Аль-Нур" в центральной части города и мечеть в пригороде Линвуд.
Свидетели происшествия также сообщают о большом количестве жертв. Они рассказывают, что видели истекавших кровью людей у мечети "Аль-Нур". В момент нападения в мечети находилось около 300 человек, собравшихся на пятничную молитву.
Очевидцы рассказали местным СМИ, как человек в военном камуфляже и шлеме, вооруженный автоматическим оружием, открыл стрельбу по прихожанам мечети Аль-Нур, находящейся в центральной части города.
Как сообщается, один участник нападения - австралиец, который перед атакой написал некий манифест, выражающий ультраправые антииммигрантские взгляды.
В интернете появилось видео, на котором нападавший заснял, как он стреляет в своих жертв в мечети города Крайстчерч. Агенство Франс пресс провело цифровую экспертизу видео и сообщает, что видео подлинное.
"Полиции известно, что в интернете есть чрезвычайно жестокое видео, имеющее отношение к инциденту в Крайстчерче. Мы настойчиво призываем не распространять его. Мы работаем над тем, чтобы удалить это видео", - сообщила полиция Новой Зеландии в "Твиттере".
Полиция просит жителей города держаться подальше от района происшествия и по возможности не выходить на улицы.
Все школы в Крайстчерче закрыты, сообщил комиссар местной полиции Майк Буш.
Корреспондент Би-би-си в Новой Зеландии Ховард Гриффит сообщает, что в районе стрельбы проходит массированная операция с участием полиции и парамедиков.
Как сообщается, полиция также очистила Кафедральную площадь города, на которой тысячи детей участвовали в митинге, посвященном борьбе с глобальным потеплением.
Репортер, сопровождающий приехавшую в город сборную Бангладеш по крикету, сообщил в "Твиттере", что он "убежал из мечети рядом с парком "Хагли", где была стрельба".
Позже выяснилось, что команда сборной Бангладеш по крикету входила в мечеть в тот самый момент, когда там началась стрельба.
Все игроки остались целы и невредимы, хотя, как сообщил один из них, они испытали сильное потрясение. Запланированный матч с участием сборной отменен.
Все мечети в Новой Зеландии в настоящее время закрыты в целях безопасности.
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