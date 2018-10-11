Аварийное приземление экипаж корабля совершит в Казахстане, говорит источник ”РИА Новости”. Российский космонавт и американский астронавт живы.
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При запуске ракеты-носителя ”Союз-ФГ” с пилотируемым кораблем ”Союз МС-10” с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария, сообщает ”РИА Новости”. ”Роскосмос”, который вел прямую трансляцию запуска ракеты, оперативно ее прекратил.

Корабль должен был доставить российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга на Международную космическую станцию (МКС).

РБК
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