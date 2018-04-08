Trump Tower - небоскреб, где Дональд Трамп жил до переезда в Белый дом. Там же жили члены его семьи. В момент пожара никого из них в здании не было.
Пожар начался в субботу вечером в квартире на 50-м этаже. По данным пожарной службы Нью-Йорка, на месте ЧП работали до двухсот человек.
Возгорание быстро локализовали, в сгоревшей квартире нашли человека. Его госпитализировали, но он умер в больнице. Fox называет личность погибшего - это 67-летний Тодд Брасснер, купивший квартиру в 1996 году. Брасснер продавал картины Уорхолла, в том числе знаменитый Диптих Мерилин, подписанный рукой художника "для Тодда".
Президент Трамп сообщил об окончании тушения пожара в небоскребе в своем Twitter и поблагодарил пожарных "за замечательную работу", передает РИА "Новости".
Причина возгорания на момент написания заметки не названа.
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