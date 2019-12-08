В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар, передают "РИА Новости". Ранее сообщалось о восьми погибших. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека. Президент объявил 8 декабря днем национального траура.
"В 8.30 (9.30 мск — ред.) во время разбора завалов обнаружены тела двух человек. Пострадало 30 человек (в больницах остается девять человек)", — сообщила пресс-служба в Facebook.
Всего к работам привлечено 260 человек и 41 единица техники. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.
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