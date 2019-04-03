В документах, которые были в понедельник предоставлены в суд Секретной службой, говорится, что около полудня в субботу, 30 марта, гражданка КНР Юйцзин Чзан подошла к сотрудникам Секретной службы, которые занимаются проверкой посетителей частного клуба, расположенного в президентском поместье в Мар-а-Лаго.

Женщина показала сотрудникам безопасности два китайских паспорта, выписанных на ее имя, заявив, что ей нужно попасть в клубный бассейн. Сотрудники Секретной службы не смогли найти ее имя в списке лиц, которым разрешен вход в Мар-а-Лаго.

По словам управляющего клубом, в списке членов значился человек по фамилии Чзан. Хотя Юйцзин не смогла дать четкий ответ на вопрос, является ли она дочерью Чзана, руководство клуба разрешило ей вход на территорию поместья.

Согласно судебным материалам, у сотрудников клуба возникли подозрения после того, как Чзан не смогла внятно объяснить цель посещения Мар-а-Лаго. Она заявила, что прибыла в клуб для участия в мероприятии, организованном Китайско-американской ассоциацией ООН. Однако быстро выяснилось, что это утверждение не соответствует действительности.

Администратор связался с сотрудниками Секретной службы, которые общались с Юйцзин Чзан, и пришел к выводу, что у женщины не было при себе документов, разрешающих ей находиться на территории Мар-а-Лаго.

При задержании у Чзан обнаружили при себе четыре мобильных телефона, ноутбук, внешний жесткий диск и флэш-накопитель. Первоначальная проверка флэш-карты показала, что в ней содержится "вредоносное программное обеспечение", говорится в сообщении Секретной службы.

Женщине предъявили обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию, а также в даче ложных показаний правоохранительным органам.

Во вторник на судебном заседании общественный защитник, представляющий интересы Чзан, заявил, что его клиентка использует свое право хранить молчание.

В пресс-службе Министерства юстиции не прокомментировали арест Чзан.