Вскоре после первых сообщений о крушении некоторые СМИ сообщали, что пилот пытался совершить экстренную посадку, и предположили, что некоторые пассажиры могли выжить. В авиакомпании это опровергли.
Самолет ATR 72-500 выполнял рейс из Тегерана в Ясудж - столицу одной из центральных провинций страны. Он пропал с радаров вскоре после вылета из столицы.
Авиакомпания Iran Aseman сообщила, что самолет врезался в гору Дена.
Image indicates the passenger plane's crash site pic.twitter.com/NhPAunb1No— Press TV (@PressTV) 18 February 2018
Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаэддин Боруджерди сообщил, что на борту было 60 пассажиров и 6 членов экипажа.
Государственный телеканал Press TV в своем Twitter сообщает, что пилот этого же борта в 2013 году посадил самолет в аэропорту Ясуджа после отказа двигателя.
Первоначально поступали сообщения о неблагоприятных погодных условиях в районе катастрофы. Но нельзя исключать и отказ техники. Точных данных о возрасте и техническом состоянии самолета не представлено, однако самолет явно не новый: сервис Flightradar указывает, что все шесть АТR 72 в распоряжении иранской авиакомпании оснащены устаревшим типом транспондеров - устройств, по которым сервис отслеживает положение самолетов в реальном времени.
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