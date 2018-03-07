Разбившийся в Сирии российский военно-транспортный самолет Ан-26, 1980 года выпуска, летел по маршруту Хмеймим — Кувейрис — Хмеймим. Он отметил, что расстояние между пунктами составляет около 200 км в один конец. По прибытии в Кувейрис самолет взял людей и груз, после чего вылетел обратно. Предположительно, бортовой номер самолета — RF-36126. Члены экипажа служили в 33 отдельном транспортном смешанном авиационном полку 6-1 армии ВВС и ПВО (Санкт-Петербург), сообщает Gazeta.ru.

Восстановлена примерная картина крушения. Как сообщает Telegram-канал Mash, Ан-26 вылетел в 13:44 из Квайреса на Хмеймим. Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. После этого машина рухнула на землю и по инерции "съехала" в овраг.

"Тело командира — майора Смирнова — до сих пор не удалось найти. При нем был полный полетный лист — список тех, кто находился на борту", — говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент основная версия крушения — ошибка пилотирования.

Метеорологические условия не могли оказать влияния на развитие катастрофической ситуации в Сирии, заявил РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Фактические метеоусловия в Латакии на момент катастрофы: 9 баллов верхнего и среднего яруса, облака высотой свыше 2,5 тыс. м, видимость 15 км, ветер у земли юго-восточный, слабый, 4 м/с. Опасных явлений в районе аэродрома не наблюдалось", — говорит Тишковец.

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Паюсов полагает, что причиной аварии мог стать человеческий фактор, передает РБК. "Скорость у самолета небольшая, порядка 450-500 км/час в зависимости от направления ветра. Это на маршевом участке на высоте 5-7 км (эти высоты рекомендованы также для полетов военной авиации в Сирии для исключения поражения ПЗРК). А при посадке и того меньше — 120-150 км/ч. Надо понимать, что в 500 м от ВПП самолет идет на посадку уже практически впритирку к земле, и даже при отказе обоих движков спланирует и сядет на брюхо. Конечно, шасси разлетятся вдребезги, но сам самолет значительно пострадать не должен, тем более на таких малых скоростях", — говорит эксперт.

Паюсов допускает, что самолет садился с "афганским заходом", то есть почти вертикально, и пилоты на финальном отрезке не смогли удержать машину над землей. Либо, допускает он, летчик был вынужден почему-то резко маневрировать перед самым приземлением, а тяги двигателей и скорости для маневра уже не хватило.

Опрошенные РБК эксперты в области военной авиации также не исключают версию технической неисправности. Если при посадке в случае отказа одного из двигателей перевод соответствующего винта в режим флюгирования произошел с задержкой, то это могло привести к катастрофе, говорит заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. "Скорость уже маленькая, а земля близко, любое кренение самолета может привести к катастрофе", — уверен летчик.

Как сообщалось, российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим днем 6 марта. На борту самолета, по данным Минобороны, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"В результате катастрофы погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Гражданских на борту не было", — отметили в Минобороны РФ.

Также опубликован список имен большинства погибших в катастрофе Ан-26 в районе аэродрома Хмеймим. Подлинность данного списка личного состава Ан-26 для Gazeta.ru подтвердили в Минобороны РФ.

Среди погибших:

командир экипажа, майор Смирнов С. Г

старший лейтенант Сафронов Д. В.

старший лейтенант Панов М. А.

старший лейтенант Алтунин К. Н.

сержант Осипкин А. В.

старший сержант Епифанов

капитан 1 ранга Сачук А. Н.

капитан 1-го ранга Моисеев М. А.

полковник Федун С. В.

майор Морозов А. Л.

старший сержант Лушков С. В.

прапорщик Григорьев М. А.

капитан Горбань К. А.

капитан Гайдарханов Э. С.

младший сержант Белов А. И.

старший сержант Богатырев З. М.

майор Маунев М. И.

капитан Пыленок А. А.

капитан Шейнцвит С. В.

старший прапорщик Грабовский С. В.

майор Чагин Е. В.

капитан Труфанов А. В.

майор Кукушкин Д. И.

старший лейтенант Шевченко А. А.

ефрейтор Коломойцев И. К.

майор Микрюков В. В.

капитан медицинской службы Распутин Н. Б.

сержант Сереженков Е. А.

младший сержант Чапдаров Б. Р.

старший лейтенант Левчук Г. С.

генерал-майор Еремеев В. Г.