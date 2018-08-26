Это заявление на панельной дискуссии в Австрии 25 августа поставило Евросоюз в тяжелое положение, поскольку он традиционно выступает против любых изменений границ на Балканах после кровавых этнических войн в 1990-х годах, сообщает Politico.
Соответствующие переговоры начались еще несколько недель назад, однако оба президента впервые публично заявили об этом на Европейском форуме Альпбах.
Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Ган сдержанно отреагировал на это заявление, предупредив лишь лидеров обеих стран о том, чтобы соглашение не дестабилизировало весь регион.
"Косово настроено добиться обязательного правового соглашения с Сербией. Время сделать это сейчас. И мы имеем маленькое окно возможностей. Это совсем не легко; это очень, очень сложно. Вот почему все должны быть за этим. Страны нашего региона, страны-члены ЕС или другие страны мира не должны противостоять или бояться потенциального мирного соглашения между Косово и Сербией, даже если такое соглашение может включать в себя изменения границ", - заявил лидер Косово Хашим Тачи.
Ни один из президентов не указал, о каких именно изменениях идет речь. Наиболее вероятным вариантом эксперты считают передачу северной части Косово, где в основном проживают сербы, Сербии, тогда как к Косово присоединится Прешевская долина, население которой на 90% составляют албанцы.
Косово провозгласило свою независимость от Сербии в 2008 году. Сербия и еще несколько стран ЕС до сих пор не признают эту страну. Однако, Европейский союз озвучил четкие планы о вступлении Сербии в его состав, однако для этого должна быть урегулирована ситуация с Косово.
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