Президенты России и Украины впервые за долгое время поздравили друг друга с Новым годом

Лидеры двух стран поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным обменом пленными 29 декабря. В Кремле подтвердили, что Путин и Зеленский обменялись поздравлениями, передает РИА "Новости".

Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех" заложен в 6 пункте Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Вскоре после подписания "Минска-2", 21 февраля 2015 года, 52 ополченца республик Донбасса были обменяны на 139 украинских военнослужащих. Затем в течение двух лет стороны неоднократно обменивались небольшими группами пленных, но полного освобождения удерживаемых лиц так и не произошло. 9 декабря 2019 года на саммите в Париже были приняты новые договоренности об обмене.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе Киева. Главы государств подчеркнули важность заключения недавней "пакетной" сделки по газу, отметив, что переговоры были конструктивными, а их итог создает "благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".

"Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение о транспортировке газа через территорию Украины, а также безотзывное соглашение об урегулировании споров. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам от 19 января 2009 года. "Газпром" и Министерство юстиции Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к "Газпрому", основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины.

Офис Зеленского на странице в Facebook отметил, что президенты "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся на Украине". Помимо этого, стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время, в полном соответствии c итогами встречи в "нормандском формате".

Первые переговоры контактной группы по Донбассу после "нормандского саммита" состоялись 18 декабря в Минске и не принесли результатов, хотя продлились дольше обычного. Представители ДНР и ЛНР обвинили Киев в срыве переговоров, но стороны договорились продолжить диалог, уже в формате видеоконференции. Позже в ДНР сообщили, что обмен все же должен состояться до Нового года, причем ДНР выдаст Киеву только военнопленных, то есть тех, кто "был взят с оружием на поле боя".

По итогам "нормандского саммита" было принято коммюнике о немедленном установлении перемирия в Донбассе до конца 2019 года, создании трех новых районов отвода сил к концу марта 2020 года, продлении особого статуса Донбасса, открытии на линии соприкосновения новых пропускных пунктов.