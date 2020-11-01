Всего лишь за три дня до официальной даты голосования избирательные комиссии в США отчитались о новом рекорде: 91,6 млн. избирателей уже проголосовали досрочно или отправили по почте заполненные бюллетени.

Это почти 43% всех зарегистрированных избирателей в стране, или, если сравнивать эти цифры с выборами 2016 года, когда в США проголосовало 136,5 млн. человек, 67% от общей явки четырехлетней давности.

В 35 штатах и столичном округе Колумбия, по официальным данным, уже проголосовало более половины избирателей. Во Флориде, Джорджии и Северной Каролине к концу октября было подано более 70% избирательных бюллетеней. В Техасе эта цифра превысила 90%.

Рекордную явку наблюдатели расценивают как еще одно свидетельство того, что в президентской гонке лидирует Джо Байден. На заочном или досрочном голосовании в последние месяцы действительно настаивали демократы, объясняя это тем, что в условиях пандемии это позволит избежать скопления людей на избирательных участках.

О том, что бывший вице-президент США уверенно опережает своего конкурента, говорят и все без исключения социологические опросы: согласно данным, опубликованным за три дня до официальной даты голосования, Джо Байден опережает Дональда Трампа как минимум на 9%.

Статистические погрешности

В предвыборном штабе демократического кандидата, впрочем, эти цифры стараются не комментировать.

В выступлениях перед своими сторонниками Джо Байден неизменно упоминает о "синей волне" (официальный цвет Демократической партии), которая 3 ноября "сметет республиканцев", но политтехнологи демократов комментируют результаты опросов общественного мнения куда более осторожно.

"Накануне выборов 2016 года все без исключения социологические службы предсказывали победу Хиллари Клинтон, опросы говорили о ее преимуществе в 3-5%, но победителем оказался все же Дональд Трамп, получивший тогда голоса даже в традиционно демократических штатах", - заметил Русской службе Би-би-си один из советников штаба Байдена, попросивший не называть его имени.

Наблюдатели, правда, отмечают, что ситуация 2020 года года принципиально отличается от 2016. Тогда Трамп, в соответствии со всеми прогнозами социологов, действительно проиграл по суммарному количеству голосов, отстав от Хиллари Клинтон почти на 3 млн.

Тем не менее, устройство американского избирательного законодательства позволило ему получить поддержку большинства в коллегии выборщиков. В результате выборов республиканцы также получили большинство в Конгрессе, одновременно сохранив контроль за Сенатом, так что в первые два года президентства Трампа у демократов не было почти никаких инструментов политического влияния.

Им удалось переломить ситуацию лишь после промежуточных выборов 2018 года, отыграв большинство в Палате представителей.

Сейчас, согласно тем же социологическим опросам, у оппонентов Трампа появилась вполне реальная возможность взять под контроль Сенат. В нескольких южных штатах, включая Техас и Аризону, которые десятилетиями считались нерушимым оплотом республиканцев, почти половина избирателей сегодня говорит, что готовы отдать свой голос за кандидата от демократов.

Основной причиной этого социологи называют эпидемию коронавируса, в результате которой умерло более 230 тыс. американцев. Работу потеряли почти 20 млн жителей США.

Больше половины избирателей винят в этом лично Трампа, считая, что его запоздалые действия по борьбе с эпидемией привели к катастрофе.

Удаленная агитация

Последние несколько недель перед днем выборов Дональд Трамп провел на борту президентского лайнера Air Force One, чуть ли не ежедневно выступая перед своими сторонниками в разных штатах.

В каждом из этих выступлений он напоминал о том, что в отличие от него, Джо Байден в течение нескольких месяцев находился на самоизоляции в своем доме в штате Дэлавер.

"Сонный Джо просто боялся покидать свой подвал", - говорил Трамп.

Бывший вице-президент США вплоть до середины лета действительно обращался к своим сторонникам только по видеосвязи, а потом официально отказался от проведения массовых акций.

Отсутствие таких мероприятий штаб Байдена компенсировал массированной телерекламой.

По данным исследовательской компании Advertising Analytics, количество рекламных роликов, размещенных демократами на телеканалах в США, почти втрое превысило число предвыборных клипов кампании Трампа. При этом в пяти штатах избирательный штаб действующего президента вообще отказался от телерекламы, оставив избирательное "поле боя" за Демпартией.

Впрочем, о том, что оба кандидата придерживаются полностью противоположных взглядов, американские избиратели могли судить не по рекламным роликам, а по телевизионным программам новостей.

Трамп выступал перед многотысячными митингами своих сторонников, большинство из которых обходилось без масок и соблюдения социальной дистанции. Президент США обвинял губернаторов-демократов в введении излишне жестких карантинных мер, требовал немедленно открыть школы и колледжи, переведенные на дистанционное обучение в условиях эпидемии, и утверждал, что Соединенные Штаты уже "прошли пик эпидемии", и теперь должны сосредоточиться на вопросах экономики.

"Я просто хочу вернуться к нормальной жизни, - заявил Трамп, выступая в минувшую пятницу перед своими сторонниками в штате Висконсин. - Вы все тоже этого хотите".

Джо Байден, в свою очередь, в публичных выступлениях заявлял, что намерен следовать советам специалистов, призывая к обязательному ношению масок и соблюдению необходимых карантинных мер для сдерживания эпидемии.

"Для нас ношение масок - это не политический жест. Это, ради Господа Бога, наш патриотический долг, - сообщил он на небольшом митинге демократов в том же Висконсине. - Я не собираюсь убивать экономику, я собираюсь уничтожить вирус".

"Стеснительные избиратели"

Политтехнологи Республиканской партии настаивают на том, что все опросы общественного мнения не учитывают огромного, по их мнению, числа избирателей, которые не хотят говорить публично о своей поддержке Трампа, но в день выборов собираются проголосовать за кандидатуру действующего президента.

"Мы постоянно слышим об этих "стеснительных избирателях", о сторонниках Трампа, которых пока никто не замечал, но до сих пор ни одного такого избирателя еще не видели", - прокомментировал эти заявления газете Washington Post глава комитета Демпартии в штате Висконсин Бен Виклер.

Последние опросы также не подтверждают, что что в этом году может повториться сценарий-2016, когда победу Трампа обеспечили избиратели в нескольких штатах, в последний момент массово пришедшие на участки.

В последние две недели Байден уверенно удерживает преимущество в ключевых для исхода выборов штатах - Мичигане, Висконсине и Пенсильвании.

Демографические исследования также свидетельствуют о том, что лидером гонки остается бывший вице-президент США, а Трамп заметно потерял былую поддержку.

Так, согласно обобщенным данным опросов, которые проанализировала газета Washington Post, преимущество Байдена у избирателей старше 65 составляет 9%. Четыре года назад именно эта возрастная группа с перевесом в 8% предпочла Дональда Трампа.

Уровень поддержки действующего президента среди белых мужчин в США сократился на 15%, среди белых женщин - на 10%.

Исследователи уверены, что главной причиной возможного поражения Трампа станет высокая явка избирателей. Традиционно, представители молодежи и этнических меньшинств не слишком охотно приходили на избирательные участки в день выборов, а заочному голосованию мешали многочисленные ограничения, отмененные сейчас из-за пандемии.

"Сейчас бюллетени для удаленного голосования по почте получили все желающие, во многих штатах для отправки конверта не нужно было даже тратиться на почтовые марки - избирательные комиссии заранее оплатили эти расходы, - пояснил консультант исследовательской компании Hawkfish Майкл Халле. - В этих выборах все решит явка демократов, а пока сторонники Байдена демонстрируют рекордные цифры".