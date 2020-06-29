Президента Польши определит второй тур выборов

Экзитполы не выявили победителя на выборах президента Польши, прошедших в воскресенье, 28 июня. Действующий глава государства Анджей Дуда набирает 41,8 процента голосов, свидетельствуют данные опроса социологического института Ipsos. Его главный конкурент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский получает 30,4 процента голосов. Явка составила 62,9 процента.
Дуда, занимающий пост президента с 2015 года, является кандидатом от правящей партии "Закон и справедливость", а Тшасковский - от либерально-консервативной партии "Гражданская платформа". На должность главы государства претендовали 11 кандидатов. Поскольку ни один не набрал необходимого для победы минимума в 50 процентов, 12 июля ожидается второй тур выборов.
Голосование изначально было запланировано на 10 мая, перенос обусловлен пандемией заболевания COVID-19. Президента Польши избирают на 5 лет, повторно он может быть избран лишь один раз.
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