Конституционный суд Молдавии в понедельник, 10 декабря, вновь временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона. В постановлении КС указывается, что временная отставка оправданна, поскольку Додон отказывается "выполнить конституционные обязательства" и одобрить законы, утвержденные парламентом. "На основании 91 статьи конституции председатель парламента в качестве исполняющего обязанности президента подпишет указанные законы", - заявил председатель суда Михай Поалелунжь. Данное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ходатайство о временной отставке Додона направили в КС спикер парламента Андриан Канду и депутат от Демократической партии Сергей Сырбу. Они указали, что президент отказался подписать пять повторно одобренных парламентом законов. Речь идет о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, праздновании 9 мая Дня Европы, новом кодексе о теле- и радиовещании, а также о двух законах о карабинерах, которые впредь будут подчиняться не только главе государства, но и правительству.

По конституции Молдавии, президент может один раз вернуть в парламент закон, с которым он не согласен. При повторном отказе подписать вновь утвержденный парламентом закон, даже если депутаты не внесли в него никаких изменений, глава государства может быть временно отстранен от должности.

Додона уже в пятый раз временно лишают полномочий. Противостояние президента Молдавии и правительства продолжается уже не один год. Главные разногласия вызывает внешняя политика: президент выступает за сближение с Россией, однако парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских органов власти, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.