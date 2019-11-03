Украина и Болгария резко отреагировали на недавнее высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о "украинских или болгарских бандах во Франции".
Emmanuelis Macronas
© AFP / Scanpix

Ранее Эмманюэль Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles рассказал о намерении бороться с нелегальной миграцией и параллельными сообществами. "Я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд", — подчеркнул французский президент.

"Никто не давал ему права оскорблять болгарский народ", — заявил вице-премьер и глава министерства обороны Болгарии Красимир Каракачанов в интервью телеканалу bTV в субботу, 2 ноября.

Это высказывание вызвало критику и со стороны Киева. В частности, МИД Украины ноября вызвал посла Франции Этьена де Понсена для разъяснения слов президента об "украинских бандах". По словам посла, цитата Макрона была вырвана из контекста.

Deutsche Welle
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