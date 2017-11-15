Обещанное телеобращение, в котором Мугабе - архитектор независимости Зимбабве и многолетний правитель страны, - как предполагалось, мог объявить о своей отставке, пока не состоялось.

Через шесть недель исполнилось бы 30 лет пребывания Роберта Мугабе на посту президента. Он является самым пожилым из действующих глав государств в мире.

Рано утром в среду военные захватили государственное телевидение и объявили, что Роберт Мугабе и его семья взяты под стражу. При этом они не считают случившееся военным переворотом и заявляют, что Мугабе и его родным ничего не угрожает.

В правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (сокращенно Зану-ПФ) заявили, что такой шаг был необходим "ради здоровья нации".

"Ни Зимбабве, ни партия не принадлежат ни Мугабе, ни его жене. Сегодня начинается новая эра", - говорится в заявлении партии.

По данным местных СМИ, Мугабе готовится подать в отставку, а его преемником станет не его жена, как сообщалось ранее, а вице-президент Эммерсон Мнангагва, на прошлой неделе уволенный решением Мугабе.

Обладающая парламентским большинством Зану-ПФ, которой Мугабе руководил десятки лет, фактически поддержала смещение президента и его замену на бывшего вице-президента Мнангагву.

"Товарищ Мнангагва поможет нам сделать Зимбабве лучше", - говорится в заявлении правящей партии.

Захват здания государственной телекомпании Зед-би-си произошел в ночь на среду.

"Мы желаем заверить нацию в том, что его превосходительство президент и его семья живы и здоровы и что их безопасность гарантирована", - заявил в эфире телеканала человек в камуфляже.

Агентство Рейтер опознало в этом человеке генерал-майора Мойо, возглавляющего тыловое управление зимбабвийского генштаба. Генерал добавил, что военные выступили против, как он выразился, "преступников в окружении Мугабе".

В столице страны Хараре были слышны взрывы и залпы артиллерийских орудий.

После новостей о задержании Мугабе президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что Сообщество развития Юга Африки - экономическая организация 15 государств - пристально следит за ситуацией и готово помочь Зимбабве в поисках выхода из политического тупика.

Китай, крупнейший торговый партнер страны, также заявил, что наблюдает за происходящим, и назвал события в Хараре внутренним делом Зимбабве.

Источники агентства Рейтер сообщают, что при захвате телеканала некоторые сотрудники Зед-би-си подверглись грубому обращению со стороны военных. Сотрудникам телекомпании посоветовали не волноваться, а солдаты находятся в здании только для его защиты.

Посол Зимбабве в ЮАР Айзек Мойо сказал Рейтер, что правительство страны сохраняется "в неизменном виде", и отмел любые разговоры о возможном перевороте как "утверждения из соцсетей".

Посольства Великобритании и США в Хараре призвали своих граждан не выходить на улицу, пока ситуация не прояснится.

Ни сам 93-летний Мугабе, ни его представители пока не делали никаких заявлений.

Генералы против правящей партии

Напряженность начала нарастать на прошлой неделе, когда президент Мугабе уволил Мнангагву с поста вице-президента, вызвав этим недовольство главнокомандующего армией генерала Константино Чивенги. Генерал тогда заявил, что армия готова к решительным действиям, чтобы положить конец проводимым Мугабе чисткам.

Партия Зану-ПФ заявила, что комментарии генерала Чивенги были "рассчитаны на нарушение национального мира и подстрекательство к восстанию".

Противостояние продолжилось во вторник, когда на дорогах за пределами Хараре была замечена бронетехника.

Лидер молодежного крыла правящей партии Кудзай Чипанга сказал, что генерал не имеет полной поддержки всей армии.

"На карту поставлена наша страна и будущее, и мы не позволим никакому отдельному военному встать на пути лидера партии и законно избранного президента страны", - говорил он во вторник журналистам.

Однако в среду после задержания Роберта Мугабе ни молодежное крыло Зану-ПФ, ни парламентарии от правящей партии не выступили в его защиту.

Факты о президенте Мугабе

Роберт Мугабе официально занял пост президента 31 декабря 1987 года, но фактически находился у власти с 1980 года, когда британская колония Родезия стала независимой и сменила название на Зимбабве.

Основой экономической политики Мугабе было изгнание белых фермеров - потомков английских колонистов - с земель и передача сельхозугодий чернокожей бедноте.

Гиперинфляция в Зимбабве достигала тысяч процентов в год. В обиход была выпущена купюра в 100 трлн (100 000 000 000 000) зимбабвийских долларов, реальная стоимость которой едва превышала 1 доллар США.

Жена президента Грейс, которую прочили в его преемники, моложе его на 40 лет. В возрасте 73 лет Роберт Мугабе стал отцом третьего ребенка.

Начиная с 2000 года Мугабе допускал к выборам своего соперника - популярного оппозиционера Моргана Цвангираи - и его партию. Однако правозащитные организации сообщали, что в период предвыборных кампаний проправительственное ополчение проводило рейды в оппозиционно настроенных деревнях, отсекая жителям руки мачете и совершая другие зверства.

В 2013 году конституция Зимбабве была изменена, и правление президента ограничили двумя сроками по 5 лет. Однако эта норма не имела обратной силы, и Мугабе получил право баллотироваться еще два раза. По его словам, он собирался баллотироваться и в 2018 году и на посту президента мог достичь 100-летнего возраста.