Президент Узбекистана дал милиционерам с избыточным весом полгода на похудение

"Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья. Мы дадим им время: три или шесть месяцев, пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес", – цитирует президента издание Daryo.uz.
Мирзиёев уже говорил о проблеме лишнего весе у граждан Узбекистана в 2018 году. После этого выступления, сообщает узбекская служба Радио Свобода, появились сообщения о том, что ряд государственных учреждений в Узбекистане требует от своих сотрудников срочно похудеть, а в некоторых госорганизациях сотрудникам раздавали внутренние инструкции по поводу приведения в норму веса.
В 2019 году Узбекистан возглавил рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания, согласно исследованию ученых Йенского университета.
В Узбекистане, согласно исследованию, на 100 тысяч человек приходится 394 смертельных случая, причиной которых стало плохое питание. Ежегодно в этой стране около 65 тысяч человек умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, также вызванных вредной пищей.
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