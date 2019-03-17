"Буду политико-дипломатическим путем возвращать оккупированные территории. Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто вынужден будет согласиться и на голубые каски ООН, и на другие наши предложения", — сказал он.
Телеканал NewsOne отмечает, что такое заявление он сделал во время встречи с избирателями в Киеве. Выборы на Украине пройдут 31 марта. В них примут участие 39 кандидатов.
Ранее Порошенко заявлял, что дорога к миру также лежит через укрепление армии. Он рассказал, что в случае победы на президентских выборах также начнет реализацию обновленной ракетной программы.
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