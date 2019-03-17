Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае победы на предстоящих выборах он вернет Крым и Донбасс дипломатическими методами. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
Petro Porošenka
© Sputnik / Scanpix

"Буду политико-дипломатическим путем возвращать оккупированные территории. Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто вынужден будет согласиться и на голубые каски ООН, и на другие наши предложения", — сказал он.

Телеканал NewsOne отмечает, что такое заявление он сделал во время встречи с избирателями в Киеве. Выборы на Украине пройдут 31 марта. В них примут участие 39 кандидатов.

Ранее Порошенко заявлял, что дорога к миру также лежит через укрепление армии. Он рассказал, что в случае победы на президентских выборах также начнет реализацию обновленной ракетной программы.

РБК
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