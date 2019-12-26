"Целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период", - сказано в документе.

В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины о возложении специальных обязанностей).

В сообщении также говорится, что кабинет министров имеет право отменить запрет на импорт электроэнергии из РФ "во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины".

В начале октября Россия возобновила поставки электричества на Украину после четырехлетнего перерыва. Российская "Интер РАО" поставляла энергию в пилотном режиме и "только по предоплате", говорил представитель компании.

Это произошло после того, как Верховная рада разрешила импорт электричества из России и Белоруссии по двусторонним договорам. Источник РБК говорил, что Киеву пришлось вернуться к импорту из-за проблем с углем для теплоэлектростанций.

В июле на Украине запустили собственный рынок электроэнергии, как того требовали Третий энергопакет ЕС, программы сотрудничества с Международным валютным фондом и получение финансовой помощи от Брюсселя.