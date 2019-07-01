Президент Украины: в Станице-Луганской развели силы, хрупкая надежда появилась

В Станице-Луганской состоялось разведения вооруженных сил от линии разграничения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский утром 1 июня в Facebook.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

"Сегодня в Станице-Луганской произошло разведения войск с обеих сторон. Это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ", – сказал он в видеообращении.

"Я вас всех поздравляю. Это, мне кажется, первый шаг к устойчивому прекращения огня по всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокированию Минского процесса", – заявил Зеленский.

Статьи по теме:
Глава Офиса президента Украины предлагает Донецку и Луганску региональный русский язык  (8)
Саммит ЕС - о санкциях, паспортах РФ в Донбассе и трагедии MH17  (18)

"Я понимаю, что только время и конкретные шаги смогут подтвердить всем, что стороны выполняют свои обязательства", – добавил он.

Президент подчеркнул, что не хочет врать и что-то обещать.

"Я не хочу обещать, что завтра будет мир, завтра мы прекратим войну – но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны появилась", – сказал он.

Зеленский попросил "не поддаваться панике и провокациям – и дать возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу".

"Давайте сохранять спокойствие. Никакой "зрады" нет. "Перемогы", к сожалению, пока тоже нет. Но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех. Поздравляю", – сказал он.

21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе в районе Золотого, Станицы Луганской и на участке Петровское-Богдановка. Если определенный период там нет обстрелов, то и украинская армия, и боевики должны отойти от позиций на 1 километр вглубь.

Полностью эти договоренности еще ни разу не выполнялись.
26 июня 2019 года штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской – и заверил, что это не ослабляет оборонительные возможности ОС. 27 июня первый этап завершился: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.

30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской, но СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт.

Украинская правда
Статьи по теме:

Зеленский призвал ЕС оставить в силе санкции против Москвы (6)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита...

Москва начала выдавать паспорта РФ жителям Донбасса (11)

Первые 34 человека из "ДНР" и "ЛНР" получили в Ростовской...

Зеленский почтил погибших в сбитом пять лет назад самолете Ил-76 (3)

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память...

"Останови капитуляцию!": в Киеве протестуют сторонники войны до победы (6)

Под миролюбивые заявления нового президента Владимира...

В Минске договорились о новом прекращении огня в Донбассе: это может стать триумфом для Зеленского (6)

В Минске 5 июня прошла очередная встреча Трехсторонней...

Зеленский в Брюсселе: мы готовы к переговорам с Россией и "Минску" (4)

Во время первого иностранного визита, в Брюссель ,...

В мире

Власти Северного Кипра сообщили о падении ракеты из Сирии

В горном массиве на севере Кипра произошел взрыв...

Швеция усилила ПВО на балтийском острове Готланд из-за России

На острове Готланд размещен комплекс "земля-воздух",...

Взрыв у министерства обороны в Кабуле: ранены десятки человек

Мощный взрыв, в результате которого по меньшей мере 50...

Трамп и Ким Чен Ын договорились о продолжении переговоров

Дональд Трамп стал первым действующим президентом...

Президент Украины: в Станице-Луганской развели силы, хрупкая надежда появилась

В Станице-Луганской состоялось разведения вооруженных...

TOP новостей

Литовец вернулся в Литву из Швеции: уже на третий день получил несколько предложений (125)

По данным Департамента статистики Литвы , в 2018 году из...

Перед открытием Островецкой АЭС Вильнюс готовится к потенциальным угрозам (24)

С приближением открытия в Беларуси Островецкой АЭС,...

Europos Taryba Rita Tamašunienė Tomas Janeliūnas Marius Laurinavičius

Смена курса или двойная игра: почему депутат от ИАПЛ-СХС выступила против России в ПАСЕ (60)

Возвращение российской делегации в Парламентскую...

Кто из "группы семи" покинул Страсбург (23)

Возвращение российской делегации в Парламентскую...

Парламентарии Литвы и Польши обдумывают, как реагировать на возвращение России в ПАСЕ (31)

В минувшую субботу литовские и польские парламентарии...