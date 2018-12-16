Военное положение в Украине не будет продлено после завершения 30-дневного срока его действия 26 декабря, если не будет полномасштабного вторжения России. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве.
Porošenka sušaukė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos posėdį
© AFP / Scanpix

"Если не произойдет полномасштабного вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, за пределами линии соприкосновения, военное положение продлено не будет, и начнется подготовка к выборам президента", – сказал он.

Порошенко подчеркнул, что его принципиальной позицией является то, что военное положение не должно препятствовать проведению выборов.

Статьи по теме:
Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РФ  (8)
Военное положение в Украине: подготовка к худшему с минимальным дискомфортом  (25)

Напомним, военное положение в Украине введено с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях после акта агрессии России в Керченском проливе.

При этом дату выборов президента Верховная Рада закрепила на 31 марта 2019 года, чтобы военное положение, даже в случае его продления, не дало оснований их перенести.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Россия распускает слухи, что Украина готовит провокации у границы РФ (20)

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что...

Верховная Рада Украины поддержала прекращение "дружбы" с Россией (19)

Верховная Рада приняла закон о прекращении действия...

В мире

Sambūris Kijeve Sambūris Kijeve Sambūris Kijeve Patriarchas Filaretas atlieka apeigas Kijevo cerkvėje

Объединительный собор Украинской церкви: как все прошло и кто такой митрополит Епифаний (5)

Объединительный собор, состоявшийся в Киеве,...

В Брюсселе произошли столкновения полиции с правыми радикалами (2)

Полиция применила слезоточивый газ и водометы против...

При взрыве в ресторане в Японии ранены десятки человек (2)

Пострадавших в результате взрыва в Саппоро доставили в...

Президент Украины сказал, при каких условиях будет продолжено военное положение (31)

Военное положение в Украине не будет продлено после...

Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии (19)

Саломе Зурабишвили принесла присягу, официально...

TOP новостей

Новый рекорд в столице Литвы – столько бегунов в рождественских костюмах Вильнюс ещё не видел найдите себя в галерее фотографий (4)

Одна из самых долгих традиций в Литве,...

Во время Рождества магазины не будут работать: объявлено время работы всех торговых центров (8)

В этом году ни один торговый центр в Литве не будет...

Строительство многоквартирных домов в Старом городе Вильнюса не возобновится (4)

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) не позволил...

Погода: гололёд, присыпанный снегом (5)

Синоптики предупреждают водителей и пешеходов: в...

В Таллине и Риге цены на топливо за неделю упали, в Вильнюсе не изменились (28)

В Таллине и Риге на минувшей рабочей неделе цены на...