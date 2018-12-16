"Если не произойдет полномасштабного вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, за пределами линии соприкосновения, военное положение продлено не будет, и начнется подготовка к выборам президента", – сказал он.
Порошенко подчеркнул, что его принципиальной позицией является то, что военное положение не должно препятствовать проведению выборов.
Напомним, военное положение в Украине введено с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях после акта агрессии России в Керченском проливе.
При этом дату выборов президента Верховная Рада закрепила на 31 марта 2019 года, чтобы военное положение, даже в случае его продления, не дало оснований их перенести.
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