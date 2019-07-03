"Украина полностью поддерживает политико-дипломатическое путь урегулирования конфликта на Донбассе.
Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в ТКГ, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведения сил и средств в Станице Луганской , - подчеркнул Зеленский.
Он напомнил о том, что РФ не поддержала предложенное Украиной "хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, а также о том, что на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ.
Отмечается также, что президент поблагодарил Волкера "за все, что он лично и администрация президента США Трампа делают для помощи Украине".
Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение
Сегодня ночью (с 2 на 3 июля) произошло полное солнечное...
По лагерю беженцев близ Триполи нанесен авиаудар: погибли не менее 40 человек
В результате авианалета на лагерь беженцев в Триполи...
Президент Украины: РФ не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта на Донбассе (8)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что...
Украина отменила приглашение ПАСЕ на парламентские выборы (3)
Председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил...
Саммит ЕС выдвинул министра обороны ФРГ фон дер Ляйен на пост главы ЕК (3)
В результате продолжительных дискуссий участники...
TOP новостей
Литва из-за засухи просит Беларусь помочь восстановить уровень реки Нерис (22)
Литва попросила Беларусь помочь восстановить уровень...
В Литве изменится порядок предоставления отпуска по уходу за ребенком для кого он может сократиться, и в каких случаях могут уменьшиться выплаты (4)
После того, как в Люксембурге министры занятости и...
Служба по правам ребёнка за год получила около 30 000 сообщений
Служба защиты и усыновления прав детей сообщила в...
Кароблис: Предлагаемый глава ЕК хорошо знает Литву и не питает иллюзий по поводу России (61)
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен,...
Литва присоединяется к Канадскому фонду поддержки реформ в Украине (3)
Литва присоединяется к администрируемому Канадой...