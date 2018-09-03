Президент Петр Порошенко предлагает Киевсовету переименовать улицу Ивана Кудри в Печерском районе Киева в честь сенатора США Джона Маккейна. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко на согласительном совете 3 сентября.
P. Porošenka JAV Kongrese
© AFP / Scanpix

"Президент Украины обращается и просит поддержать фракции парламента в обращении к городскому совету Киева о переименовании улицы Ивана Кудри – террориста, чекиста, оперативника, который действовал против украинского национального освободительного движения, на имя сенатора Джона Маккейна", - сказала она.

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Луценко напомнила, что Порошенко летал в США на прощание с сенатором.

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, скончался 25 августа на 82 году жизни.

Джон Маккейн жестко критиковал президента США Дональда Трампа – он называл его "импульсивным" и "дезинформированным" и критиковал за политику главы Белого дома по РФ, Сирии и Китаю.

Трампа на похороны Маккейна не пригласили.

Пресс-служба президента Украины ранее сообщала, что его визит на церемонию прощания с Маккейном носит частный характер, поэтому Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.

Также сообщалось, что на церемонию прощания с Маккейном в США полетел мэр Киеве Виталий Кличко.

Порошенко на прощании с Маккейном назвал его героем Украины.

Украинская правда
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