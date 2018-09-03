"Президент Украины обращается и просит поддержать фракции парламента в обращении к городскому совету Киева о переименовании улицы Ивана Кудри – террориста, чекиста, оперативника, который действовал против украинского национального освободительного движения, на имя сенатора Джона Маккейна", - сказала она.
Луценко напомнила, что Порошенко летал в США на прощание с сенатором.
Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, скончался 25 августа на 82 году жизни.
Джон Маккейн жестко критиковал президента США Дональда Трампа – он называл его "импульсивным" и "дезинформированным" и критиковал за политику главы Белого дома по РФ, Сирии и Китаю.
Трампа на похороны Маккейна не пригласили.
Пресс-служба президента Украины ранее сообщала, что его визит на церемонию прощания с Маккейном носит частный характер, поэтому Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.
Также сообщалось, что на церемонию прощания с Маккейном в США полетел мэр Киеве Виталий Кличко.
Порошенко на прощании с Маккейном назвал его героем Украины.
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