"В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу", – написал он в Twitter.
"Поручаю СНБО предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы", – заявил президент.
У наступному році нас, Україну, і багатьох наших партнерів очікують важливі вибори, які визначатимуть темпи і якість нашого розвитку і взаємодії на середньострокову перспективу. Доручаю РНБО передбачити окреме засідання щодо протидії втручання у вибори. pic.twitter.com/gW0O5UyfMc
— Петро Порошенко (@poroshenko) August 7, 2018
"Без сомнения, Кремль попытается вмешаться в выборы в Украине, но на этот раз мы будем готовы противодействовать вмешательствам любого характера, независимо от того, компании ли это по дезинформации или кибератаки", – заявил Порошенко.
Он также сообщил о договоренности с лидерами Евросоюза и Соединенных Штатов Америки "тесно координировать" усилия и взаимодействовать на всех уровнях.
"Мы должны быть готовы общим фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан!", – подчеркнул Порошенко.
Как известно, Россию подозревают во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
До того Российская Федерация влияла и на выборы в Украине, в частности поддерживая одних кандидатов и критикуя других.
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