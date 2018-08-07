Президент Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны подготовиться к противодействию вмешательству в украинские выборы.
© Фото - president.gov.ua

"В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу", – написал он в Twitter.

"Поручаю СНБО предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы", – заявил президент.

"Без сомнения, Кремль попытается вмешаться в выборы в Украине, но на этот раз мы будем готовы противодействовать вмешательствам любого характера, независимо от того, компании ли это по дезинформации или кибератаки", – заявил Порошенко.

Он также сообщил о договоренности с лидерами Евросоюза и Соединенных Штатов Америки "тесно координировать" усилия и взаимодействовать на всех уровнях.

"Мы должны быть готовы общим фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан!", – подчеркнул Порошенко.

Как известно, Россию подозревают во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

До того Российская Федерация влияла и на выборы в Украине, в частности поддерживая одних кандидатов и критикуя других.

Украинская правда
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