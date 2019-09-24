Законопроект разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Документ вводит в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита.
На сегодняшний день Конвенция о процедуре общего транзита объединяет 35 стран европейского региона (члены ЕС, члены Европейской ассоциации свободной торговли, Турция, Македония и Сербия), которые ввели единые для всех договорных сторон правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием общего IТ-продукта (New Computerised Transit System, NCTS).
"NCTS - это IТ-продукт, который позволяет наладить обмен информацией об этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени и повысить эффективность использования системы анализа рисков", - объяснили в Минфине.
Присоединение к Конвенции позволит Украине ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени, получать информацию для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправления в страну-назначения через третьи страны (в пределах договорных сторон Конвенции) по единым правилам.
В Минфине заметили, что на принятии закона работа над присоединением к Конвенции о процедуре общего транзита не заканчивается. Процедура присоединения нестандартная для стран-претендентов: сначала претендент должен ввести и использовать на своей территории положения данной Конвенции и соответствующий IТ-продукт не менее одного года.
Только после этого Украина сможет получить официальное приглашение присоединиться к Конвенции.
Верховный суд Британии: Борис Джонсон незаконно приостановил работу парламента
Верховный суд Британии принял уникальное, историческое...
Адвокат Януковича заявил, что он планирует вернуться в Украину
Адвокат Виталий Сердюк, который представляет интересы...
Президент Украины подписал закон о "таможенном безвизе" с Евросоюзом (1)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал...
В США подали новый иск против BMW и Bosch в рамках дизельного скандала
В иске утверждается, что на десятках тысяч автомобилей...
Сенцов готов пожать руку Путину, если это поможет освободить пленных (7)
Освобожденный из заключения в России украинский...
TOP новостей
Новые прогнозы: с каждым годом в Литве все больше будет ощущаться нехватка специалистов (4)
Через 10 лет в сфере здравоохранения в Литве будет...
Вильнюсцы не верят своим глазам: на одной из улиц временно появились два перехода и островки безопасности (14)
"Мать всех заторов", – так в сердцах вильнюсец Матас Б....
В Литве запрещены некоторые лекарства из-за вызывающих рак примесей список (6)
Государственная служба по надзору над лекарствами...
Семья вернулась из отпуска и не получила доверенный компании автомобиль (3)
Представьте себе такую ситуацию: вы оставляете...
Кедисы ради спасения дочери продали свой дом в Гарляве
Дом Кедисов на улице Клонё им уже не принадлежит.