Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Закон "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы". Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
Volodymyras Zelenskis
© Itar-Tass / Scanpix

Законопроект разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Документ вводит в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита.

На сегодняшний день Конвенция о процедуре общего транзита объединяет 35 стран европейского региона (члены ЕС, члены Европейской ассоциации свободной торговли, Турция, Македония и Сербия), которые ввели единые для всех договорных сторон правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием общего IТ-продукта (New Computerised Transit System, NCTS).

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"NCTS - это IТ-продукт, который позволяет наладить обмен информацией об этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени и повысить эффективность использования системы анализа рисков", - объяснили в Минфине.

Присоединение к Конвенции позволит Украине ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени, получать информацию для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправления в страну-назначения через третьи страны (в пределах договорных сторон Конвенции) по единым правилам.

В Минфине заметили, что на принятии закона работа над присоединением к Конвенции о процедуре общего транзита не заканчивается. Процедура присоединения нестандартная для стран-претендентов: сначала претендент должен ввести и использовать на своей территории положения данной Конвенции и соответствующий IТ-продукт не менее одного года.

Только после этого Украина сможет получить официальное приглашение присоединиться к Конвенции.

Украинская правда
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