В частности, под действие закона подпадает пересечения государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд в Украину.

Также предостережения касаются представителей подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора, которые пересекают украинскую границу, в любой способ вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов или документами, содержащими недостоверные сведения.

Такие незаконные действия будут наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

"Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет", - говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, такие действия сопряжены с насилием или с применением оружия будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования.

Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада поддержала законопроект 243 голосами народных депутатов.

Подследственность по расследованию таких преступлений определена за Службой безопасности Украины.