Президент Украины подписал снятие неприкосновенности с народных депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Volodymyras Zelenskis
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На странице законопроекта указывается, что 11 сентября его вернули с подписью президента.

Закон убрал из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

Законопроект № 7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады.

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Согласно Конституции, для того, чтобы объявить депутату подозрение, задержать его или арестовать, правоохранителям необходимо согласие Верховной Рады.

После парламентских выборов 2014 года пять фракций в своем коалиционном соглашениипообещали отменить депутатскую неприкосновенность. Однако в течение 9 созыва изменения в Конституцию так и не внесли.

17 октября 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко внес законопроект об отмене неприкосновенности, предложив, чтобы изменения вступили в силу в 2020 году. Именно за этот законопроект голосовала уже новая Верховная Рада.

Согласно процедуре, для внесения изменений в Конституцию, депутаты должны сначала направить законопроект в Конституционный суд для согласования.

19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный судобоих законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.

6 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционнымпроект, который предусматривал немедленную отмену иммунитета.
20 июня 2018 года Конституционныйсуд признал конституционным законопроект Порошенко.

Команда Владимира Зеленского во время его президентской кампании обещала, в частности, отмену неприкосновенности.

Зеленский во время инаугурационнойречи заявил, что хочет, чтобы нардепы отменили свою неприкосновенность. Он также определил законопроект своего предшественника Порошенко как неотложный.

В партии Зеленского "Слуга народа" утверждали, что ее первоочередной задачей в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности.

Украинская правда
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