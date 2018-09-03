Об этом в понедельник сообщила на заседании согласительного совета ВР парламентский представитель Порошенко Ирина Луценко.
По ее словам, эти изменения касаются закрепления в Основном законе европейского и евроатлантического направления развития Украины.
В частности, заявила Луценко, поправки необходимо внести в статьи 85, 102, 116 и преамбулу Конституции, предусматривающие ответственность за евроинтеграцию и вступление в НАТО со стороны президента, Рады и Кабмина.
Кроме того, отметила она, "предлагается исключить положение, предусматривающее использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами".
Луценко объяснила, что имеется в виду пребывание Черноморского флота России в оккупированном Крыму.
Ранее в выступлении по случаю Дня независимости Порошенко заявил, что к началу осенней сессии Верховной Рады зарегистрирует законопроект о закреплении в Конституции стремления Украины в Евросоюз и НАТО.
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