Об этом в понедельник сообщила на заседании согласительного совета ВР парламентский представитель Порошенко Ирина Луценко.

По ее словам, эти изменения касаются закрепления в Основном законе европейского и евроатлантического направления развития Украины.

В частности, заявила Луценко, поправки необходимо внести в статьи 85, 102, 116 и преамбулу Конституции, предусматривающие ответственность за евроинтеграцию и вступление в НАТО со стороны президента, Рады и Кабмина.

Кроме того, отметила она, "предлагается исключить положение, предусматривающее использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами".

Луценко объяснила, что имеется в виду пребывание Черноморского флота России в оккупированном Крыму.

Ранее в выступлении по случаю Дня независимости Порошенко заявил, что к началу осенней сессии Верховной Рады зарегистрирует законопроект о закреплении в Конституции стремления Украины в Евросоюз и НАТО.