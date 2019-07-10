"Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным", - сказал Зеленский.

"Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры - все. И обязательно военные, которые проводят операцию в зоне Объединенных сил", - пояснил президент.

В то же время Зеленский пообещал, что праздновать Независимость все равно будут, однако в "новом формате".

На отмену военного парада отреагировал Порошенко

Бывший президент Петр Порошенко считает решение своего преемника Владимира Зеленского отменить военный парад на День Независимости "не очень дальновидным". Об этом сообщает пресс-служба партии Порошенко "Европейская солидарность".

"Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом. О дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. На сегодня армия и военные являются наиболее уважаемым и солидным институтом, который пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно", - цитируются в сообщении слова Порошенко.

Но, говорит экс-президент, Зеленский как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины имеет "полное право принимать решение - проводить парад или нет".

"Это зависит от приоритетов господина Зеленского", - отмечает он.

В то же время Порошенко поприветствовал идею направить сэкономленные на параде деньги военным.

"Я полностью приветствую инициативу, чтобы поддержать денежным обеспечением нашу армию", - заявил он.

Также экс-президент отметил, что при нем проведение парада стоило гораздо меньше, чем 300 миллионов, о которых говорил Зеленский.

"Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного горючего. Форму, которую выдавали на парад - выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения", - сообщил Порошенко.

В прошлом году Министерство обороны не могло посчитать, сколько стоил военный парад на День Независимости.

В ведомстве сообщили, что не владеют "информацией, сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, на командировочные военных, на их проживание, на форму".