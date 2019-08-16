Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил отказом на запрос "РИА Новости" о возможности интервью. Как сообщает заблокированный в Украине ресурс "РИА Новости", ответ на электронную почту пришел более чем через две недели после подачи запроса.
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"Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", – говорится в нем.

Российский ресурс "РИА Новости" обратилось в офис Зеленского с просьбой ответить на вопросы в любом формате еще в начале июля.

Журналисты якобы хотели поговорить о будущем российско-украинских отношений и судьбе удерживаемых лиц, включая и руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

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Ресурс отмечает, что с тех пор Зеленский успел дать небольшое интервью российскому "Коммерсанту".

Напомним, что почти год назад тогдашний президент Украины Петр Порошенко отказался давать комментарии журналисту телеканала "Россия" в Нью-Йорке.

Украинская правда
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