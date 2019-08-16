"Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", – говорится в нем.
Российский ресурс "РИА Новости" обратилось в офис Зеленского с просьбой ответить на вопросы в любом формате еще в начале июля.
Журналисты якобы хотели поговорить о будущем российско-украинских отношений и судьбе удерживаемых лиц, включая и руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Ресурс отмечает, что с тех пор Зеленский успел дать небольшое интервью российскому "Коммерсанту".
Напомним, что почти год назад тогдашний президент Украины Петр Порошенко отказался давать комментарии журналисту телеканала "Россия" в Нью-Йорке.
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