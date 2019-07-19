Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские моряки не могут быть предметом обмена на россиян, которые удерживаются в Украине. Об этом он заявил журналистам в Киеве во время презентации в Министерстве обороны мобильных жилых модулей для размещения военных в районе проведения ООС.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

На вопрос, готова ли Украина вернуть или обменять главного редактор "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, украинский лидер ответил:

"Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков – моряков нам должны вернуть.

Статьи по теме:
Европарламент требует от РФ освободить моряков и других украинских политзаключенных  (4)
Суд оставил под стражей украинских моряков, задержанных в Керченском проливе  (3)

Если о доброй воле и мы действительно хотим, чтобы такое время наступило в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять ... Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета, я имею в виду.

Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги – мы готовы".

Президент уточнил: "По поводу Вышинского, мы сказали, что если это первые нормальные шаги, если таковы условия – мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, – верните нам господина Сенцова. Мы написали: одновременно".

Украинская правда
Статьи по теме:

В Минске договорились начать процедуру обмена по формуле "208 на 69" (2)

Трехсторонняя контактная группа Романа Бессмертного...

В Минске договорились об очередном перемирии на Донбассе (1)

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске...

В мире

В Греции произошло сильное землетрясение: люди покидают здания и выбегают на улицы

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции...

Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице

Верховный суд Нидерландов признал частичную...

Меркель обеспокоена попытками России повлиять на европейскую политику

Канцлер ФРГ прокомментировала поддержку Кремлем...

При взрыве в Кабуле погибли 6 человек (1)

У ворот Кабульского университета в пятницу прогремел...

Президент Украины: мы не говорим об обмене моряков, их Россия должна вернуть (1)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что...

TOP новостей

Легендарные домики в Швянтои: экономные люди могут недорого прожить здесь всю неделю (50)

Лето – настоящее время отпусков, жители Литвы ищут,...

Жители калининградского курорта о туристах из Литвы: они приезжают ради дешевого алкоголя (82)

Светлогорск считается основным курортом...

Задержанный в Литве по делу о "грязной нефти" российский предприниматель попросил политического убежища (14)

Сотрудники литовской полиции задержали в Вильнюсе...

Житель Литвы попал в абсурдную ситуацию: покойный отец купил автомобиль и совершил ДТП (3)

Один штраф за другим, разные города, разные марки машин,...

Треть ДТП в Литве совершают молодые водители (3)

Молодые водители совершают треть всех ДТП в Литве ....