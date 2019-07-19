Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские моряки не могут быть предметом обмена на россиян, которые удерживаются в Украине. Об этом он заявил журналистам в Киеве во время презентации в Министерстве обороны мобильных жилых модулей для размещения военных в районе проведения ООС.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

На вопрос, готова ли Украина вернуть или обменять главного редактор "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, украинский лидер ответил:

"Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков – моряков нам должны вернуть.

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Если о доброй воле и мы действительно хотим, чтобы такое время наступило в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять ... Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета, я имею в виду.

Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги – мы готовы".

Президент уточнил: "По поводу Вышинского, мы сказали, что если это первые нормальные шаги, если таковы условия – мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, – верните нам господина Сенцова. Мы написали: одновременно".

Украинская правда
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