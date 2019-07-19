На вопрос, готова ли Украина вернуть или обменять главного редактор "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, украинский лидер ответил:
"Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков – моряков нам должны вернуть.
Если о доброй воле и мы действительно хотим, чтобы такое время наступило в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять ... Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета, я имею в виду.
Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги – мы готовы".
Президент уточнил: "По поводу Вышинского, мы сказали, что если это первые нормальные шаги, если таковы условия – мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, – верните нам господина Сенцова. Мы написали: одновременно".
Президент Украины: мы не говорим об обмене моряков, их Россия должна вернуть (1)
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что...
Власти Германии предупредили о рисках использования FaceApp (3)
Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты...
Новая глава ЕК продолжит политику санкций против Москвы (5)
Урсула фон дер Ляйен снова выразила уверенность в том,...
Корабль ВМС США уничтожил иранский беспилотник (10)
Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг...
TOP новостей
Легендарные домики в Швянтои: экономные люди могут недорого прожить здесь всю неделю (42)
Лето – настоящее время отпусков, жители Литвы ищут,...
Жители калининградского курорта о туристах из Литвы: они приезжают ради дешевого алкоголя (67)
Светлогорск считается основным курортом...
Житель Литвы попал в абсурдную ситуацию: покойный отец купил автомобиль и совершил ДТП (3)
Один штраф за другим, разные города, разные марки машин,...
Треть ДТП в Литве совершают молодые водители (2)
Молодые водители совершают треть всех ДТП в Литве ....
В Вильнюсе открыт новый изолятор временного содержания
18 июля в Вильнюсе под звуки оркестра торжественно...