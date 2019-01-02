По словам главы государства, речь идет об усилении таможенного сотрудничества, заключении соглашения об оценке соответствия и пригодности промышленной продукции и об адаптации законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер.

Президент подчеркнул, что начало применения Украине с 1 января положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения даст стране "новый мощный импульс".

Он напомнил также, что 3 года назад в Украине заработала зона свободной торговли с ЕС, и за время ее действия объем торговли между Украиной и Евросоюзом вырос на 40%.

"Доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%. Качественно изменилась структура украинского экспорта в сторону продукции с добавленной стоимостью, доля которой составила 43% экспорта в ЕС", - хвастается Порошенко.

По его словам, свободная торговля с Евросоюзом стала толчком к проведению и завершению переговоров о ЗСТ с другими крупными торговыми государствами мира, такими как Канада, Израиль и Турция.