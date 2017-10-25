Президент Туркменистана осмотрел новостройки Ашхабада верхом на коне

На видеоролике президент одет в спортивный костюм, в руке у него хлыст, которым он подгоняет коня либо указывает на что-то, отдавая распоряжения двум чиновникам. Они, в отличие от главы государства, одеты в строгие деловые костюмы и стоя записывают в блокноты его указания и кивают головами, пишет newsru.com
Примечательно, что все это происходит на фоне фешенебельных построек, но при этом местность совершенно безлюдна - кроме упомянутых троих людей в кадр не попадает больше никто.
Ироничности видео добавляет наложенная на него музыка из бразильского сериала "Рабыня Изаура".
Конную прогулку Бердымухамедов совершил еще 21 октября. Интернет-пользователи в комментариях к материалу на сайте издания высказывают мнения о том, почему нет ни единого человека даже на горизонте.
"А где стройка? Где строители?" - спрашивает анонимный комментатор. Кто-то пишет, что никого не "нагнали", другой иронизирует, что просто все сидят в помещениях в 45-градусную жару, которая "и зимой, и летом". Другой пользователь шутит, что все живут в подземном городе в метро, который обещали построить в 2010 году.
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