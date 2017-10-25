Президент Туркменистана осмотрел новостройки Ашхабада верхом на коне

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по просьбе мэра Ашхабада верхом на коне осмотрел строительные объекты столицы. Видеозапись этого события разместило на YouTube издание "Хроники Туркменистана".
© Shutterstock

На видеоролике президент одет в спортивный костюм, в руке у него хлыст, которым он подгоняет коня либо указывает на что-то, отдавая распоряжения двум чиновникам. Они, в отличие от главы государства, одеты в строгие деловые костюмы и стоя записывают в блокноты его указания и кивают головами, пишет newsru.com

Примечательно, что все это происходит на фоне фешенебельных построек, но при этом местность совершенно безлюдна - кроме упомянутых троих людей в кадр не попадает больше никто.

Ироничности видео добавляет наложенная на него музыка из бразильского сериала "Рабыня Изаура".

Конную прогулку Бердымухамедов совершил еще 21 октября. Интернет-пользователи в комментариях к материалу на сайте издания высказывают мнения о том, почему нет ни единого человека даже на горизонте.

"А где стройка? Где строители?" - спрашивает анонимный комментатор. Кто-то пишет, что никого не "нагнали", другой иронизирует, что просто все сидят в помещениях в 45-градусную жару, которая "и зимой, и летом". Другой пользователь шутит, что все живут в подземном городе в метро, который обещали построить в 2010 году.

Сайт "Хроники Туркменистана" позиционирует себя как независимое общественное издание. Он ставит своей задачей публиковать альтернативную информацию, о которой в республике предпочитают умалчивать.

NEWSru.com
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