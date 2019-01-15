Коми возглавлял расследование о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. Ранее издание The Washington Post также сообщило, что Трамп приложил невероятные усилия, чтобы скрыть детали своих разговоров с президентом Путиным. По данным "Вашингтон Пост" за последние два года президент США встретился с российским лидером пять раз.

Дональд Трамп отверг сообщения.

"Я никогда не работал на Россию, и вы знаете этот ответ лучше, чем кто-либо другой. Я никогда не работал на Россию. Мало того, что я никогда не работал на Россию, я думаю, что это позор, что вы даже задаете этот вопрос, потому что это большой обман. Просто обман", – заявил американский президент.

Как расследование о вмешательстве России в американские выборы, так и расследование вопроса о том, действовал ли президент США в интересах России, теперь контролируется специальным прокурором Робертом Мюллером.

В то время как президент США продолжает жестко критиковать то, как ФБР занимается расследованием его избирательной кампании, кандидат, которого он предложил на должность генерального прокурора, заявил, что выступает за то, чтобы Мюллер закончил свое расследование.

В понедельник Уильям Барр, который в течение двух лет занимал пост генерального прокурора, заявил, что окончание расследования является "жизненно важным" и поддерживает публичный отчет о его результатах. Во вторник должны пройти слушания в комитете Сената с его участием.