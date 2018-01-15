Как сообщалось, в ходе совещания с членами конгресса по вопросам иммиграционной реформы Трамп назвал Сальвадор, Гаити и африканские страны "вонючими дырами".

"Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из вонючих дыр?" - цитировали Трампа участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий.

В пятницу Африканский союз потребовал от президента США извинений за эти слова, назвав их шокирующими и возмутительными.

"Я не расист. Я самый меньший расист из всех, у которого вы когда-нибудь возьмете интервью", - заявил в воскресенье вечером Трамп.

Вопрос о том, расист ли он, задал Трампу один из репортеров, когда президент отдыхал в гольф-клубе во Флориде.

Обвинения в расизме

Президент впервые прямо ответил на обвинения в расизме, звучавшие в его адрес.

"Это никак нельзя назвать, кроме "расист". Недопустимо целые страны и континенты называть "вонючими дырами", - заявил в Женеве представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"Я думаю, этот человек, этот президент, тащит нас в прошлое, - сказал в интервью телеканалу Эй-Би-Си конгрессмен от штата Джорджия Джон Льюис, принимавший в свое время активное участие в американском движении в защиту гражданских прав. - Я думаю, что он расист".

Сенатор-демократ Дик Дурбин обвинил президента в "полных ненависти, гнусных и расистских" заявлениях, допущенных в ходе совещания.

"Я не могу поверить, что в истории Белого дома и Овального кабинета какой-нибудь президент США когда-либо говорил такие слова, которые я лично услышал от нашего президента вчера", - заявил Дурбин.

Некоторые сенаторы-республиканцы, присутствовавшие на этой встрече, заявили, что не помнят, чтобы президент говорил такие вещи.

Однако ряд сенаторов - республиканцев и демократов - подтвердили, что слышали эти слова, либо непосредственно из уст Трампа, либо в пересказе своих коллег.

"Я узнал об этом, когда это еще не стало достоянием публики", - заявил сенатор-республиканец Джефф Флейк.

Линдси Грэм, также сенатор от Республиканской партии, присутствовавший на том совещании, не стал отрицать, что эта фраза была произнесена Трампом.

"После комментариев президента я вчера напрямую высказал ему свое мнение. Президент и все присутствовавшие на встрече знают, что я сказал, и что я чувствовал", - заявил сенатор Грэм.

Ранее сам Дональд Трамп пытался отрицать, что на совещании в Овальном кабинете назвал страны Африки "вонючими дырами".

"На встрече DACA я употребил резкие выражения, но не такие", - написал Трамп в "Твиттере" после разразившегося скандала.