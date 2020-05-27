Президент США Дональд Трамп считает, что проведение саммита "большой семерки" (G7) не в формате видеоконференции, а в Белом доме станет признаком возвращения Америки к привычному укладу жизни. Организаторы мероприятия обеспечат меры по защите глав государств и правительств от коронавируса SARS-CoV-2, заверила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани во вторник, 26 мая. Она допустила, что саммит может состояться в конце июня.
В конце марта глава Белого дома в свете пандемии COVID-19 принял решение провести мероприятие по видеосвязи в свете распространения инфекции. Первоначально ожидалось, что 46-й саммит пройдет в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде с 10 по 12 июня. В 2019 году встречу провели во французском Биаррице, а годом ранее - в канадском Ла-Мальбе.
Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 5,5 млн жителей планеты, а свыше 345 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. В США зафиксировано больше всего заражений (1,6 млн случаев) и летальных исходов (свыше 98 000).
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